Биатлон: результаты мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Место

Виталий Мандзын / © biathlon.com.ua

Реклама

В воскресенье, 25 января, в заключительный день шестого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в чешском Нове-Место состоялся мужской масс-старт.

От Украины в масс-старт квалифицировался только один биатлонист – Виталий Мандзын. С двумя кругами штрафа он финишировал 23-м.

Победителем гонки стал француз Эрик Перро. Второе место занял американец Кэмпбелл Райт, а замкнул призовую тройку норвежец Сверре Дален Аспенес.

Реклама

Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта в Нове-Место

1. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0) 35:59.6

2. Кэмпбелл Райт (США, 0+0+0+1) +9.0

3. Сверре Дален Аспенес (Норвегия, 0+0+0+0)+16.2

4. Фабьен Клод (Франция, 0+1+1+0) +23.8

Реклама

5. Лукас Хофер (Италия, 0+0+1+0) +38.1

6. Эмильен Клод (Франция, 0+0+1+0) +41.0

...

23. Виталий Мандзын (Украина, 1+0+1+0) +2:26.8

Реклама

Сегодня этап в Нове-Место завершится женским масс-стартом, который начнется в 19:15 по киевскому времени. Единственной среди украинок в него отобралась Кристина Дмитренко, но она пропустит эту гонку ради подготовки к Олимпиаде-2026.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2026.

Реклама

Также мы рассказывали, что женская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2026.