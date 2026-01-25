- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 435
- Время на прочтение
- 2 мин
Биатлон: результаты мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Место
Украинец Виталий Мандзын финишировал в масс-старте на 23-м месте.
В воскресенье, 25 января, в заключительный день шестого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в чешском Нове-Место состоялся мужской масс-старт.
От Украины в масс-старт квалифицировался только один биатлонист – Виталий Мандзын. С двумя кругами штрафа он финишировал 23-м.
Победителем гонки стал француз Эрик Перро. Второе место занял американец Кэмпбелл Райт, а замкнул призовую тройку норвежец Сверре Дален Аспенес.
Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта в Нове-Место
1. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0) 35:59.6
2. Кэмпбелл Райт (США, 0+0+0+1) +9.0
3. Сверре Дален Аспенес (Норвегия, 0+0+0+0)+16.2
4. Фабьен Клод (Франция, 0+1+1+0) +23.8
5. Лукас Хофер (Италия, 0+0+1+0) +38.1
6. Эмильен Клод (Франция, 0+0+1+0) +41.0
...
23. Виталий Мандзын (Украина, 1+0+1+0) +2:26.8
Сегодня этап в Нове-Место завершится женским масс-стартом, который начнется в 19:15 по киевскому времени. Единственной среди украинок в него отобралась Кристина Дмитренко, но она пропустит эту гонку ради подготовки к Олимпиаде-2026.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2026.
Также мы рассказывали, что женская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2026.