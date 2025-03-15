Биатлон: результаты мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Поклюке

В субботу, 15 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в словенской Поклюке состоялась мужская гонка с массовым стартом.

Украину в ней представлял только Дмитрий Пидручный, который с одним штрафным кругом финишировал на 13-й позиции.

Победителем масс-старта стал француз Эрик Перро. Второе место занял его соотечественник Кантен Фийон-Майе, а замкнул тройку призеров норвежец Стурла Легрейд.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужского масс-старта в Поклюке

1. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+1) 35:42.7

2. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0+0+1) +3.1

3. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+0)+22.3

4. Фабьен Клод (Франция, 0+0+0+1) +44.0

5. Эспер Нелин (Швеция, 1+0+0+0) +1:14.9

6. Мартин Ульдаль (Норвегия, 1+0+0+1) +1:18.4

...

13. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+0+1) +1:40.3

Добавим, что сегодня на этапе в Поклюке также состоялся женский масс-старт, где две украинки финишировали в топ-20.

В воскресенье, 16 марта, словенский этап закончится одиночной и классической смешанными эстафетами, которые начнутся в 13:05 и 15:50 по киевскому времени соответственно.

Завершится текущий биатлонный сезон последним этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 21-23 марта.

Отметим, что в этом сезоне Кубка мира по биатлону сборная Украины уже имеет одну медаль – наша команда выборола "бронзу" в мужской эстафете на этапе в чешском Нове-Место.

Для Украины это первая медаль на уровне Кубка мира по биатлону за три сезона. До этого последний раз "сине-желтые" завоевывали награду на этапе в Оберхофе в сезоне-2021/22, тогда "бронзу" в одиночной смешанной эстафете выиграли Дарья Блашко и Артем Тищенко.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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