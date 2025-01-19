Биатлон: результаты мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В воскресенье, 19 января, в заключительный день пятого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25 в немецком Рупольдинге состоялся мужской масс-старт.

Украину в нем представляли два биатлониста: Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын.

Лучший результат среди украинцев показал Пидручный, который занял 21-е место. Мандзын добрался до финиша 25-м. Оба наших соотечественника заработали по четыре круга штрафа.

Победил в масс-старте итальянец Томмазо Джакомель. Компанию на пьедестале ему составили норвежцы: вторым стал Стурла Легрейд, а третьим финишировал Йоханнес Бьо.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужского масс-старта в Рупольдинге

1. Томмазо Джакомель (Италия, 0+0+0+0) 36:21.8

2. Стурла Легрейд (Норвегия 1+0+0+0)+6.3

3. Йоханнес Бьо (Норвегия 1+0+0+1) +11.4

4. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+0+1+0) 17.6

5. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+0+1+0) +28.0

6. Кантен Фийон Майе (Франция, 1+0+1+1) +39.7

...

21. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+2+1) +1:44.7

25. Виталий Мандзын (Украина, 1+1+0+2) +2:36.8

Сегодня этап в Рупольдинге завершится женским масс-стартом, где Украину будет представлять Юлия Джима. Начало гонки – в 16:00 по киевскому времени.

Следующий этап Кубка мира по биатлону будет принимать 23-26 января Антхольц-Антерсельва (Италия).

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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