Биатлон: результаты мужского масс-старта на последнем этапе Кубка мира в Холменколлене

Единственный украинец Дмитрий Пидручный в последней гонке сезона Кубка мира финишировал 24-м.

В воскресенье, 23 марта, в норвежском Холменколлене мужским масс-стартом завершился последний, девятый этап Кубка мира по биатлону-2024/25.

Украину в последней гонке сезона Кубка мира представлял один биатлонист – Дмитрий Пидручный, который финишировал 24-м.

Победителем масс-старта стал швед Себастьян Самуэльссон. Вторым финишировал француз Эрик Перро, а замкнул тройку призеров норвежец Эндре Стремсгейм.

Отметим, что это была последняя гонка в карьере для норвежца Йоханнеса Бьо – пятикратный обладатель Большого хрустального глобуса, который ранее объявил о завершении карьеры, финишировал восьмым.

Его брат, обладатель Большого хрустального глобуса сезона-2010/11 норвежец Тарьей Бьо, который также объявил о завершении карьеры, в своей прощальной гонке в биатлоне занял 23-е место.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужского масс-старта в Холменколлене

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+1+0) 39:11.8

2. Эрик Перро (Франция, 0+1+0+0) +5.6

3. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+0+0+0)+9.3

4. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1+0+0)+21.1

5. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+1+0+1) +30.7

6. Яков Фак (Словакия, 0+0+0+0) +40.9

...

24. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+1) +3:10.2

Ранее сегодня в Холменколлене состоялся женский масс-старт, где лучший результат среди украинок показала Елена Городная, которая финишировала 23-й.

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