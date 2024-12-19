Биатлон: результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Анси

В четверг, 19 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону-2024/25 во французском Анси-Ле-Гран-Борнан стартовал спринтерской гонкой у мужчин.

Украину в ней представляли четыре биатлониста – Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Виталий Мандзын.

Лучший результат среди украинцев показал Дудченко, который с идеальной стрельбой занял 12-е место. В зачетную зону также попали Мандзын – 16-я позиция и Пидручный, который с двумя промахами замкнул топ-40.

Единственным из представителей Украины, кому не удалось финишировать в топ-60 и отобраться в гонку преследования, стал Цымбал.

Победу в гонке одержал норвежец Мартин Улдаль. Вторым стал его соотечественник Йоханнес Бьо, а замкнул тройку призеров швед Себастьян Самуэльссон.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужского спринта в Анси

1. Мартин Улдаль (Норвегия, 0+0) 23:13.5 минуты

2. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+0) +1.4

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+1)+10.8

4. Филипп Хорн (Германия, 0+1) +28.6

5. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+1)+32.3

6. Филипп Наврат (Германия, 1+0) +41.6

...

12. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +55.6

16. Виталий Мандзын (Украина, 0+0) +1:13.2

40. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:41.9

73. Богдан Цымбал (Украина, 0+2) +2:58.3

Этап в Анси продолжится в пятницу, 20 декабря, женской спринтерской гонкой, которая начнется в 15:20 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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