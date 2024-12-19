Биатлон: результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Анси

Лучший результат среди украинцев показал Антон Дудченко.
В четверг, 19 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону-2024/25 во французском Анси-Ле-Гран-Борнан стартовал спринтерской гонкой у мужчин.
Украину в ней представляли четыре биатлониста – Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Виталий Мандзын.
Лучший результат среди украинцев показал Дудченко, который с идеальной стрельбой занял 12-е место. В зачетную зону также попали Мандзын – 16-я позиция и Пидручный, который с двумя промахами замкнул топ-40.
Единственным из представителей Украины, кому не удалось финишировать в топ-60 и отобраться в гонку преследования, стал Цымбал.
Победу в гонке одержал норвежец Мартин Улдаль. Вторым стал его соотечественник Йоханнес Бьо, а замкнул тройку призеров швед Себастьян Самуэльссон.
Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужского спринта в Анси
1. Мартин Улдаль (Норвегия, 0+0) 23:13.5 минуты
2. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+0) +1.4
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+1)+10.8
4. Филипп Хорн (Германия, 0+1) +28.6
5. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+1)+32.3
6. Филипп Наврат (Германия, 1+0) +41.6
...
12. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +55.6
16. Виталий Мандзын (Украина, 0+0) +1:13.2
40. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:41.9
73. Богдан Цымбал (Украина, 0+2) +2:58.3
Этап в Анси продолжится в пятницу, 20 декабря, женской спринтерской гонкой, которая начнется в 15:20 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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