Биатлон: результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Анси

Богдан Борковский / © biathlon.com.ua

Реклама

В пятницу, 19 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону-2025/26 во французском Анси Ле-Гран-Борнан продолжился спринтерской мужской гонкой.

Украину в ней представляли пять биатлонистов – Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Единственным из украинцев в зачетную зону попал Борковский, который с одним промахом занял 28-е место.

Реклама

Кроме него, в гонку преследования также отобрались Пидручный, Лесюк и Мандзын.

Победу одержал норвежец Ветле Шостад Кристиансен, вторым стал его соотечественник Йоханнес Дале-Шевдаль, а замкнул призовую тройку француз Эмильен Жаклен.

Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Анси

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0) 25:00.6

2. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+1) +3.5

Реклама

3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1)+5.0

4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0) +6.0

5. Зиверт Баккен (Норвегия, 0+0) +8.6

6. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+2) +8.8

Реклама

...

28. Богдан Борковский (Украина, 1+0) +1:13.7

44. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +1:28.7

45 Тарас Лесюк (Украина, 1+0) +1:30.6

Реклама

49. Виталий Мандзын (Украина, 1+1) +1:34.4

67. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +2:07.7

Отметим, что днем ранее этап в Анси начался женским спринтом, где лучший результат среди украинок показала Кристина Дмитренко, которая финишировала 22-й.

Соревновательная программа этапа в Анси продолжится в субботу, 20 декабря, гонками преследования. Женщины выйдут на старт в 13:15, а мужчины – в 15:45 по киевскому времени.

Реклама

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.