Биатлон: результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Виталий Мандзын / © biathlon.com.ua

Реклама

В субботу, 6 декабря, соревновательная программа первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде продолжилась мужской спринтерской гонкой.

Украину в ней представляли три биатлониста: Виталий Мандзын, Богдан Борковский и Богдан Цымбал.

Также должны были принять участие в гонке Дмитрий Пидручный и Артем Тищенко, но не вышли на старт из-за болезни.

Реклама

Впервые в новом сезоне Кубка мира украинский биатлонист финишировал в зачетной зоне: Мандзын с одним штрафным кругом занял 24-е место.

Кроме Мандзына, в гонку преследования также отобрался Борковский, который с двумя кругами штрафа финишировал 43-м.

Победителем спринта стал норвежец Йохан-Олав Ботн, второе место занял его соотечественник Мартин Улдаль, а замкнул тройку призеров француз Кантен Фийон Майе.

Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Эстерсунде

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0) 24:26.3

Реклама

2. Мартин Улдаль (Норвегия, 0+0)+11.1

3. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0)+14.3

4. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1)+25.0

5. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+1) +25.1

Реклама

6. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0) +29.7

...

24. Виталий Мандзын (Украина, 0+1) +1:36.6

43. Виталий Борковский (Украина, 2+0) +2:17.2

Реклама

61. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +2:50.4

Отметим, что накануне состоялся женский спринт, в котором ни одна из украинских биатлонисток не попала в зачетную зону.

В воскресенье, 7 декабря, этап в Эстерсунде закончится женской и мужской гонками преследования, которые начнутся в 14:15 и 16:15 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Реклама

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что Украина выиграла "золото" на первом этапе Кубка мира по лыжной акробатике.