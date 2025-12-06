- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 227
- Время на прочтение
- 2 мин
Биатлон: результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Впервые в новом сезоне Кубка мира украинский биатлонист финишировал в зачетной зоне.
В субботу, 6 декабря, соревновательная программа первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде продолжилась мужской спринтерской гонкой.
Украину в ней представляли три биатлониста: Виталий Мандзын, Богдан Борковский и Богдан Цымбал.
Также должны были принять участие в гонке Дмитрий Пидручный и Артем Тищенко, но не вышли на старт из-за болезни.
Впервые в новом сезоне Кубка мира украинский биатлонист финишировал в зачетной зоне: Мандзын с одним штрафным кругом занял 24-е место.
Кроме Мандзына, в гонку преследования также отобрался Борковский, который с двумя кругами штрафа финишировал 43-м.
Победителем спринта стал норвежец Йохан-Олав Ботн, второе место занял его соотечественник Мартин Улдаль, а замкнул тройку призеров француз Кантен Фийон Майе.
Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Эстерсунде
1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0) 24:26.3
2. Мартин Улдаль (Норвегия, 0+0)+11.1
3. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0)+14.3
4. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1)+25.0
5. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+1) +25.1
6. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0) +29.7
...
24. Виталий Мандзын (Украина, 0+1) +1:36.6
43. Виталий Борковский (Украина, 2+0) +2:17.2
61. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +2:50.4
Отметим, что накануне состоялся женский спринт, в котором ни одна из украинских биатлонисток не попала в зачетную зону.
В воскресенье, 7 декабря, этап в Эстерсунде закончится женской и мужской гонками преследования, которые начнутся в 14:15 и 16:15 по киевскому времени соответственно.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
