Биатлон: результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене

В пятницу, 13 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в австрийском в Хохфильцене состоялась мужская спринтерская гонка.

Украину в ней представляли четыре биатлониста – Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Виталий Мандзын.

Лучший результат среди украинцев показал Пидручный, который с одним промахом на стрельбище финишировал на 15-м месте. В гонку преследования также отобрались Мандзын (33-я позиция) и Дудченко (39-я ступенька).

Победу одержал норвежец Йоханнес Бьо. Вторым стал его соотечественник Штурла Легрейд, а замкнул тройку призеров француз Фабьен Клод.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужского спринта в Хохфильцене

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+1) 24:23.1

2. Штурла Легрейд (Норвегия 0+0)+4.2

3. Фабьен Клод (Франция, 0+0) + 6.8

4. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+0)+7.4

5. Вебйон Соерум (Норвегия, 0,2) +19.9

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+1)+21.1

...

15. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +59.0

33 Виталий Мандзын (Украина, 0+1) +1:33.7

39. Антон Дудченко (Украина, 1+0) +1:45.1

88. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +3:09.5

Отметим, что ранее сегодня в Хохфильцене состоялся женский спринт, в котором лучший результат среди украинок показала Кристина Дмитренко – 18-е место.

Программа этапа в Хохфильцене продолжится женской и мужской гонками преследования в субботу, 14 декабря.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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