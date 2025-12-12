Биатлон: результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Виталий Мандзын / © biathlon.com.ua

В пятницу, 12 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в австрийском Хохфильцене стартовал мужской спринтерской гонкой.

Украину в ней представляли четыре биатлониста – Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский и Богдан Цымбал.

Единственным из украинцев, кто финишировал в зачетной зоне, стал Мандзын, который с двумя штрафными кругами занял 30-е место.

В то же время, остальные украинцы также отобрались в гонку преследования: Цымбал – 44-й, Пидручный – 48-й, а Борковский – 59-й.

Победителем спринта стал итальянец Томмазо Джакомель. Вторым финишировал француз Эррик Перро, а замкнул призовую тройку немец Филипп Хорн.

Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Хохфильцене

1. Томмазо Джакомель (Италия, 0+0) 23:04.5

2. Эррик Перро (Франция, 0+0)+4.0

3. Филипп Хорн (Германия, 0+0)+6.0

4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0) +9.1

5. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0)+23.0

6. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1) +25.0

...

30. Виталий Мандзын (Украина, 1+1) +1:37.4

44. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +1:53.1

48. Дмитрий Пидручный (Украина, 3+0) +1:58.0

59. Виталий Борковский (Украина, 1+1) +2:15.5

Следующей гонкой на этапе в Хохфильцене станет женский спринт, который также пройдет сегодня, 12 декабря. Начало – в 15:15 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.