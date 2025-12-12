- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 450
- Время на прочтение
- 2 мин
Биатлон: результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Лучший результат среди украинцев показал Виталий Мандзын.
В пятницу, 12 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в австрийском Хохфильцене стартовал мужской спринтерской гонкой.
Украину в ней представляли четыре биатлониста – Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский и Богдан Цымбал.
Единственным из украинцев, кто финишировал в зачетной зоне, стал Мандзын, который с двумя штрафными кругами занял 30-е место.
В то же время, остальные украинцы также отобрались в гонку преследования: Цымбал – 44-й, Пидручный – 48-й, а Борковский – 59-й.
Победителем спринта стал итальянец Томмазо Джакомель. Вторым финишировал француз Эррик Перро, а замкнул призовую тройку немец Филипп Хорн.
Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Хохфильцене
1. Томмазо Джакомель (Италия, 0+0) 23:04.5
2. Эррик Перро (Франция, 0+0)+4.0
3. Филипп Хорн (Германия, 0+0)+6.0
4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0) +9.1
5. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0)+23.0
6. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1) +25.0
...
30. Виталий Мандзын (Украина, 1+1) +1:37.4
44. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +1:53.1
48. Дмитрий Пидручный (Украина, 3+0) +1:58.0
59. Виталий Борковский (Украина, 1+1) +2:15.5
Следующей гонкой на этапе в Хохфильцене станет женский спринт, который также пройдет сегодня, 12 декабря. Начало – в 15:15 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.