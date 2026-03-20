Биатлон: результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене

Виталий Мандзын / © biathlon.com.ua

Реклама

В пятницу, 20 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в норвежском Холменколлене состоялась мужская спринтерская гонка.

Украину в ней представляли три биатлониста: Виталий Мандзын, Богдан Борковский и Богдан Цымбал.

Лучший результат среди украинцев показал Мандзын, который с одним штрафным кругом занял 17-е место.

Реклама

Мандзин — единственный из украинцев, квалифицировавшийся в гонку преследования. Борковский и Цымбал финишировали вне топ-60.

Победу в спринте одержал норвежец Стурла Легрейд, вторым стал француз Эмильен Жаклен, а замкнул призовую тройку француз Эрик Перро, который благодаря этому досрочно стал обладателем Большого хрустального глобуса.

Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Холменколлене

1. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0) 25:21.4

2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1)+3.9

Реклама

3. Эрик Перро (Франция, 0+1)+4.6

4. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+2) +19.0

5. Ветле Кристиансен (Норвегия, 2+0) +27.6

6. Йоханн-Олав Ботн (Норвегия, 1+0) +31.3

Реклама

...

17. Виталий Мандзын (Украина, 1+0) +1:19.7

73. Богдан Борковский (Украина, 2+1) +3:05.0

88. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +3:54.1

Реклама

Этап в Холменколлене продолжится в субботу, 21 марта, женской и мужской гонками преследования, которые начнутся в 14:45 и 17:15 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.