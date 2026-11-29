Виталий Мандзын / © biathlon.com.ua

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В воскресенье, 29 ноября, на первом этапе сезона Кубка мира по биатлону-2026/27 в финском Контиолахти состоялась мужская спринтерская гонка.

Украину в ней представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский и Денис Насыко.

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Два украинца финишировали в топ-25: Мандзын завершил гонку на 15-й позиции, а Пидручный — на 21-й. Остальные наши соотечественники не попали в зачетную зону.

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Победителем спринта стал француз Эрик Перро. Вторым финишировал американец Кэмпбелл Райт. Замкнул призовую тройку швед Себастьян Самуэльссон.

Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Контиолахти

1. Эрик Перро (Франция, 0+0) — 23:15.6 минуты

2. Кэмпбелл Райт (США, 0+1) +26.8

3. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+0) +29.6

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4. Филипп Навратт (Германия, 0+0) +31.4

5. Юстус Штрелоу (Германия, 0+0) +34.8

6. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+2) +35.9

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15. Виталий Мандзын (0+0) +1:10.4

21. Дмитрий Пидручный (0+0) 1:22.3

51. Богдан Борковский (0+1) 1:44.1

86. Денис Насыко (0+3) +3:36.4

Сегодня этап в Контиолахти завершится женским спринтом, который начнется в 17:15 по киевскому времени. Украину представят Кристина Дмитренко, Татьяна Тарасюк, Александра Меркушина и Елена Городная.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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