Биатлон: результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Нове-Место

В четверг, 6 марта, седьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в чешском Нове-Место стартовал мужской спринтерской гонкой.

Украину в ней представляли четыре биатлониста: Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын и Артем Тищенко.

Лучший результат среди украинцев в спринте показал Пидручный (35-е место). В зачетную зону также попал Мандзын, который занял 38-ю позицию. Кроме них, в персьют отобрался Дудченко (57-я ступенька). А вот Тищенко оказался за пределами топ-60 и не примет участие в гонке преследования.

Победителем спринта стал француз Эмильен Жаклен. Вторым финишировал итальянец Томмазо Джакомель, а замкнул тройку призеров норвежец Йоханнес Бьо.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужского спринта в Нове-Место

1. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0) 23:13.3

2. Томмазо Джакомель (Италия, 1+0)+19.8

3. Йоханнес Бьо (Норвегия, 2+0) +20.9

4. Эрик Перро (Франция, 1+0)+22.8

5. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+1)+27.0

6. Эспер Нелин (Швеция, 0+0) +32.8

...

35. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+0) +1:49.3

38. Виталий Мандзын (Украина, 1+0) +1:53.2

57. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:33.6

77. Артем Тищенко (Украина, 0+1) +3:19.2

Этап в Нове-Место продолжится в пятницу, 7 марта, женской спринтерской гонкой, которая начнется в 19:20 по киевскому времени.

В субботу, 8 марта, в Нове-Место запланированы гонки преследования, а завершится этап в воскресенье, 9 марта, классическими эстафетами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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