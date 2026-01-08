- Дата публикации
Биатлон: результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе
Лучший результат среди украинцев показал Виталий Мандзын, финишировавший в топ-15.
В четверг, 8 января, четвертый этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Оберхофе стартовал мужской спринтерской гонкой.
Украину в ней представляли пять биатлонистов – Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Богдан Цымбал и Денис Насыко.
Лучший результат среди украинцев показал Мандзын, который с одним промахом замкнул топ-15. Виталий стал единственным украинцем, финишировавшим в зачетной зоне.
В гонку преследования также квалифицировались Пидручный (41-е место), Борковский (43-е) и Цымбал (45-е).
Победителем спринта стал итальянец Томмазо Джакомель. Второе место занял немец Филипп Наврат, а замкнул призовую тройку норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль.
Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Оберхофе
1. Томмазо Джакомель (Италия, 1+0) 25:01.7
2. Филипп Наврат (Германия, 0+1) +13.2
3. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+0) +25.2
4. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+1) +31.2
5. Мартин Ульдаль (Норвегия, 0+1) +31.4
6. Эрик Перро (Франция, 0+2) +32.5
...
15. Виталий Мандзын (Украина, 1+0) +1:14.1
41. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +2:07.5
43. Богдан Борковский (Украина, 1+1) +2:08.7
45. Богдан Цымбал (Украина, 0+0) +2:11.8
94. Денис Насыко (Украина, 1+2) +3:56.7
Сегодня в Оберхофе также состоится женский спринт, в котором сборную Украины представят Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Дарина Чалык, Александра Меркушина и Елена Городная. Начало гонки – в 15:15 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.