Биатлон: результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе

В четверг, 8 января, четвертый этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Оберхофе стартовал мужской спринтерской гонкой.

Украину в ней представляли пять биатлонистов – Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Богдан Цымбал и Денис Насыко.

Лучший результат среди украинцев показал Мандзын, который с одним промахом замкнул топ-15. Виталий стал единственным украинцем, финишировавшим в зачетной зоне.

В гонку преследования также квалифицировались Пидручный (41-е место), Борковский (43-е) и Цымбал (45-е).

Победителем спринта стал итальянец Томмазо Джакомель. Второе место занял немец Филипп Наврат, а замкнул призовую тройку норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль.

Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Оберхофе

1. Томмазо Джакомель (Италия, 1+0) 25:01.7

2. Филипп Наврат (Германия, 0+1) +13.2

3. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+0) +25.2

4. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+1) +31.2

5. Мартин Ульдаль (Норвегия, 0+1) +31.4

6. Эрик Перро (Франция, 0+2) +32.5

...

15. Виталий Мандзын (Украина, 1+0) +1:14.1

41. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +2:07.5

43. Богдан Борковский (Украина, 1+1) +2:08.7

45. Богдан Цымбал (Украина, 0+0) +2:11.8

94. Денис Насыко (Украина, 1+2) +3:56.7

Сегодня в Оберхофе также состоится женский спринт, в котором сборную Украины представят Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Дарина Чалык, Александра Меркушина и Елена Городная. Начало гонки – в 15:15 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.