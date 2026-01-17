Биатлон: результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Виталий Мандзын / © biathlon.com.ua

В субботу, 17 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Рупольдинге состоялась мужская спринтерская гонка.

Украину в ней представляли Тарас Лесюк, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

Лучший результат среди украинцев в спринте показал Мандзын, который с двумя промахами занял 41-е место. Кроме него, в гонку преследования также отобрался Пидручный – 59-я позиция.

Победителем спринта стал швед Себастьян Самуэльсон. Второе место занял итальянец Томмазо Джакомель, а замкнул призовую тройку норвежец Исак Фрей.

Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Рупольдинге

1. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+0) 21:53.8

2. Томмазо Джакомель (Италия, 1+0)+17.6

3. Исак Фрей (Норвегия, 0+0) +34.1

4. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0)+41.2

5. Эрик Перро (Франция, 1+0) +42.2

6. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1) +45.8

...

41. Виталий Мандзын (Украина, 1+1) +1:48.4

59. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+2) +2:12.2

63. Богдан Борковский (Украина, 1+1) +2:19.5

72. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +2:33.9

81. Тарас Лесюк (Украина, 1+1) +2:47.7

Соревновательная программа этапа в Рупольдинге завершится в воскресенье, 18 января, женской и мужской гонками преследования.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.