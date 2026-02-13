- Дата публикации
Биатлон: результаты мужского спринта на Олимпиаде-2026
Лучший результат среди украинцев в спринте показал Виталий Мандзын.
В пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх-2026 состоялась мужская спринтерская гонка по биатлону.
Украину в ней представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский и Антон Дудченко.
Лучший результат среди украинцев показал Мандзын, который с одним промахом занял 24-е место.
Кроме Мандзына, в гонку преследования также квалифицировался Пидручный, который с двумя неточными выстрелами финишировал 27-м. А вот Борковский и Дудченко оказались вне топ-60.
Обладателем золотой медали стал француз Кентен Фийон-Майе. "Серебро" завоевал норвежец Ветле Кристансен, а "бронзу" выиграл его соотечественник Стурла Легрейд.
Олимпиада-2026. Биатлон. Спринт, мужчины
1. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0) 22:53.1
2. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0) +13.7
3. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0)+15.9
4. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0)+16.1
5. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+0) +25.0
6. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+0) +46.7
...
24. Виталий Мандзын (Украина, 0+1) +1:47.4
27. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:54.8
63. Богдан Борковский (Украина, 1+1) +3:12.9
88. Антон Дудченко (Украина, 2+1) +4:44.5
Полное видео гонки
Следующим биатлонным стартом на Олимпиаде-2026 станет женский спринт, который состоится в субботу, 14 февраля. Начало – в 15:45 по киевскому времени.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После шестого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.