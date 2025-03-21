Биатлон: результаты мужского спринта на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене

В пятницу, 21 марта, заключительный девятый этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в норвежском Холменколлене стартовал мужской спринтерской гонкой.

Украину в ней представляли четыре биатлониста: Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын и Тарас Лесюк.

Лучший результат в гонке среди украинцев показал Пидручный, который занял 26-е место.

Весь пьедестал последнего спринта сезона забрали норвежцы. Победителем стал Йоханнес Бьо, который ранее анонсировал завершение карьеры. Вторым финишировал текущий лидер общего зачета Кубка мира Стурла Легрейд, а замкнул тройку Йоханнес Дале.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужского спринта в Голменколлене

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+0) 24:49.5

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0)+25.7

3. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+1) +36.7

4. Исак Фрей (Норвегия, 0+1) +46.6

5. Вебьорн Серум (Норвегия, 1+1) +59.8

6. Томазо Джакомель (Италия, 1+1)+1.01.1

...

26. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:53.7

44. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:20.2

54. Виталий Мандзын (Украина, 1+0) +2:30.8

78. Тарас Лесюк (Украина, 3+0) +3:33.2

Сегодня на этапе в Холменколлене также состоится женский спринт, где Украину представят Елена Городная, Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Александра Меркушина и Дарина Чалык. Начало гонки – в 17:15 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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