Биатлон: результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце

В субботу, 25 января, шестой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в итальянском Антхольце продолжился мужской эстафетой.

За сборную Украины в ней бежали Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Тарас Лесюк. "Сине-желтые" финишировали на восьмом месте.

На первом этапе Пидручный чисто стрелял лежа и из огневого рубежа вышел на второй позиции. Сразу после этого капитан украинской команды даже захватил лидерство в гонке. Стойку Дмитрий также отработал безошибочно, покинув стрельбище на втором месте, на котором и передал эстафету, проиграв лидеру личного общего зачета Кубка мира норвежцу Стурле Легрейду всего 3,5 секунды.

На втором этапе Мандзын идеально отработал стрельбу лежа, выйдя после нее на второй строчке. На стрельбе стоя Виталий допустил три промаха, едва избежав штрафного круга, и опустился на четвертое место. Передал эстафету он тоже четвертым.

На третьем этапе Дудченко благодаря безупречной стрельбе лежа поднялся на третье место. На стойке Антон промахнулся четыре раза и ушел на один штрафной круг, следовательно опустившись на девятую позицию, на которой и передал эстафету.

На четвертом этапе Лесюк чисто отстрелялся лежа, оставшись на девятом месте. На последней стрельбе Тарас использовал три дополнительных патрона и поднялся на восьмую позицию, на которой и финишировал.

Выиграла мужскую эстафету команда Франции. Второе место заняла Норвегия, а замкнула тройку призеров Швеция.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужской эстафеты в Антхольце

1. Франция (0+4) 1:13:33.6

2. Норвегия (0+12)+43.6

3. Швеция (1+8)+44.0

4. Италия (0+8) +1:03.4

5. Швейцария (0+7) +1:54.6

6. Чехия (1+12) +2:16.6

...

8. Украина (1+9) +3:30.2

Добавим, что сегодня в Антхольце также состоялась женская гонка преследования, где лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая финишировала 18-й.

Завершится этап Кубка мира по биатлону в Антхольце в воскресенье, 26 января. В этот день женщины будут бежать эстафету, а мужчины – гонку преследования.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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