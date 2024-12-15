Биатлон: результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене

В воскресенье, 15 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в австрийском Хохфильцене завершился мужской эстафетой.

Сборную Украины в ней представляли Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. Наша команда финишировала на 12-й позиции.

На первом этапе Тищенко безошибочно стрелял лежа и покинул огневой рубеж на 12-й позиции. На стойке Артем использовал один дополнительный патрон и остался на 12-й строчке. Но из-за медленного хода передал эстафету только 18-м.

На втором этапе Мандзын чисто отстрелялся лежа и поднял сборную Украины на 17-е место. На стрельбу стоя он пришел уже 12-м, но с ней не справился и, заработав два штрафных круга, опустился на 18-ю строчку. Виталий передал эстафету также 18-м.

На третьем этапе Дудченко не промахивался лежа и вышел из стрельбища на 17-й позиции. На стойке Антон использовал два дополнительных патрона и остался на 17-й строчке, а передал эстафету 16-м.

На заключительном четвертом этапе Пидручный дважды промахнулся на стрельбе лежа и вышел из огневого рубежа на 16-м месте. На стойке с идеальной стрельбой он поднял украинскую команду на 13-ю позицию. Финишировал Дмитрий 12-м.

Выиграла мужскую эстафету Франция, второй стала Норвегия, а замкнула призовую тройку Швеция.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужской эстафеты в Хохфильцене

1. Франция (0+10) 1:23:04.3

2. Норвегия (1+8) +49.0

3. Швеция (1+14) +1:59.2

4. Словения (0+6) +2:06.8

5. Германия (1+13) +2:27.8

6. США (0+10) +3:01.0

...

12. Украина (2+8) +4:46.4

Отметим, что ранее сегодня на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене состоялась женская эстафета, в которой украинская сборная заняла седьмое место.

Следующий, третий этап сезона Кубка мира по биатлону будет принимать с 19 по 22 декабря Анси - Ле-Гран-Борнан (Франция).

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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