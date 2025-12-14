Биатлон: результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Дмитрий Пидручный / © biathlon.com.ua

Реклама

В воскресенье, 14 декабря, в заключительный день второго этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в австрийском Хохфильцене состоялась мужская эстафета.

За сборную Украины бежали Богдан Цымбал, Виталий Мандзын, Богдан Борковский и Дмитрий Пидручный. "Сине-желтые" заняли в гонке седьмое место.

Наша команда могла финишировать гораздо ниже, но на последнем этапе Пидручный отыграл сразу семь позиций.

Реклама

Выиграла мужскую эстафету Норвегия, второй стала Франция, а замкнула топ-3 Швеция.

Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты в Хохфильцене

1. Норвегия (0+3) 1:11:54.8

2. Франция (0+8)+43.1

3. Швеция (0+9) +1:05.7

Реклама

4. США (0+7) +1:14.5

5. Германия (1+11) +1:20.0

6. Италия (1+8) +2:57.4

7. Украина (0+6) +3:09.6

Реклама

Сегодня этап в Хохфильцене закроется женской гонкой преследования, которая начнется в 15:45 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.