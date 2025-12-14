- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 192
- Время на прочтение
- 1 мин
Биатлон: результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Сборная Украины финишировала седьмой.
В воскресенье, 14 декабря, в заключительный день второго этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в австрийском Хохфильцене состоялась мужская эстафета.
За сборную Украины бежали Богдан Цымбал, Виталий Мандзын, Богдан Борковский и Дмитрий Пидручный. "Сине-желтые" заняли в гонке седьмое место.
Наша команда могла финишировать гораздо ниже, но на последнем этапе Пидручный отыграл сразу семь позиций.
Выиграла мужскую эстафету Норвегия, второй стала Франция, а замкнула топ-3 Швеция.
Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты в Хохфильцене
1. Норвегия (0+3) 1:11:54.8
2. Франция (0+8)+43.1
3. Швеция (0+9) +1:05.7
4. США (0+7) +1:14.5
5. Германия (1+11) +1:20.0
6. Италия (1+8) +2:57.4
7. Украина (0+6) +3:09.6
Сегодня этап в Хохфильцене закроется женской гонкой преследования, которая начнется в 15:45 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.