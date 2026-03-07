Биатлон: результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти

Богдан Борковский / © biathlon.com.ua

В субботу, 7 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в финском Контиолахти состоялась мужская эстафета.

За сборную Украины в ней бежали Богдан Цымбал, Виталий Мандзын, Богдан Борковский и Дмитрий Пидручный. "Сине-желтые" финишировали на седьмом месте, избежав штрафных кругов и использовав суммарно восемь дополнительных патронов.

Победу одержала Норвегия, второй стала Франция, а замкнула призовую тройку Швеция.

Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты в Контиолахти

1. Норвегия (0+7) 1:13:30.7

2. Франция (0+6)+19.1

3. Швеция (1+10)+48.1

4. Финляндия (0+6)+53.2

5. США (1+7) +1:23.1

6. Германия (2+11) +1:43.0

7. Украина (0+8) +1:51.0

В воскресенье, 8 марта, этап в Контиолахти закончится женской эстафетой и мужским масс-стартом, которые состоятся в 14:30 и 17:55 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала первое "золото" юношеского чемпионата мира-2026 по биатлону.