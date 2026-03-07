- Дата публикации
Биатлон: результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти
Сборная Украины заняла в гонке седьмое место.
В субботу, 7 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в финском Контиолахти состоялась мужская эстафета.
За сборную Украины в ней бежали Богдан Цымбал, Виталий Мандзын, Богдан Борковский и Дмитрий Пидручный. "Сине-желтые" финишировали на седьмом месте, избежав штрафных кругов и использовав суммарно восемь дополнительных патронов.
Победу одержала Норвегия, второй стала Франция, а замкнула призовую тройку Швеция.
Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты в Контиолахти
1. Норвегия (0+7) 1:13:30.7
2. Франция (0+6)+19.1
3. Швеция (1+10)+48.1
4. Финляндия (0+6)+53.2
5. США (1+7) +1:23.1
6. Германия (2+11) +1:43.0
7. Украина (0+8) +1:51.0
В воскресенье, 8 марта, этап в Контиолахти закончится женской эстафетой и мужским масс-стартом, которые состоятся в 14:30 и 17:55 по киевскому времени соответственно.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
