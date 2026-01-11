- Дата публикации
Биатлон: результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе
Сборная Украины финишировала на 14-й строчке.
В воскресенье, 11 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Оберхофе состоялась мужская эстафета.
За сборную Украины в гонке бежали Антон Дудченко, Виталий Мандзын, Богдан Борковский и Дмитрий Пидручный. "Сине-желтые" с двумя штрафными кругами и 12 дополнительными патронами финишировали на 14-й позиции.
Победу в эстафете одержала сборная Норвегии. Второй стала Франция, а замкнула призовую тройку – Швеция.
Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты в Оберхофе
1. Норвегия (2+7) 1:20:29.1
2. Франция (2+9) +2.6
3. Швеция (0+12)+3.8
4. Италия (1+9) +4.8
5. Германия (0+10)+5.4
6. Чехия (0+8)+25.5
...
14. Украина (2+12) +4:23.5
Добавим, что накануне в Оберхофе состоялась женская эстафета, где сборная Украины также финишировала на 14-й позиции.
Соревновательная программа этапа в Оберхофе сегодня закончится женской гонкой преследования, которая начнется в 15:15 по киевскому времени. Украину в ней представят Кристина Дмитренко (будет стартовать 33-й), Александра Меркушина (59-й) и Дарина Чалык (60-й).
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.