Биатлон: результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Сборная Украины финишировала на 17-м месте.
В четверг, 15 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Рупольдинге состоялась мужская эстафета.
За сборную Украины в ней бежали Тарас Лесюк, Виталий Мандзын, Богдан Борковский и Дмитрий Пидручный. "Сине-желтые" финишировали на 17-м месте.
За всю гонку украинцы не заработали ни одного круга штрафа, но использовали 13 дополнительных патронов.
Выиграла эстафету Франция, второй стала Норвегия, а замкнула призовую тройку Германия.
Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты в Рупольдинге
1. Франция (1+4) 1:08.58.1
2. Норвегия (0+7) +6.2
3. Германия (0+5)+7.9
4. Швеция (0+7)+24.0
5. Эстония (0+4) +38.0
6. Чехия (0+12)+1.02.9
...
17. Украина (0+13) +4:07.5
Добавим, что днем ранее в Рупольдинге состоялась женская эстафета, в которой сборная Украины финишировала на 14-м месте.
Соревновательная программа этапа в Рупольдинге продолжится в пятницу, 16 января, женской спринтерской гонкой, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.