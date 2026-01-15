Биатлон: результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Виталий Мандзын / © biathlon.com.ua

В четверг, 15 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Рупольдинге состоялась мужская эстафета.

За сборную Украины в ней бежали Тарас Лесюк, Виталий Мандзын, Богдан Борковский и Дмитрий Пидручный. "Сине-желтые" финишировали на 17-м месте.

За всю гонку украинцы не заработали ни одного круга штрафа, но использовали 13 дополнительных патронов.

Выиграла эстафету Франция, второй стала Норвегия, а замкнула призовую тройку Германия.

Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты в Рупольдинге

1. Франция (1+4) 1:08.58.1

2. Норвегия (0+7) +6.2

3. Германия (0+5)+7.9

4. Швеция (0+7)+24.0

5. Эстония (0+4) +38.0

6. Чехия (0+12)+1.02.9

...

17. Украина (0+13) +4:07.5

Добавим, что днем ранее в Рупольдинге состоялась женская эстафета, в которой сборная Украины финишировала на 14-м месте.

Соревновательная программа этапа в Рупольдинге продолжится в пятницу, 16 января, женской спринтерской гонкой, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.