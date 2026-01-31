Биатлон: результаты мужской гонки преследования на чемпионате Европы-2026

Денис Насыко / © biathlon.com.ua

В субботу, 31 января, на чемпионате Европы по биатлону-2026 в норвежском Шушене состоялась мужская гонка преследования.

Украину в ней представляли Денис Насыко (стартовал 5-м по итогам спринта) и Артем Тищенко (22-м). Еще один украинец – Роман Боровик – должен был начать гонку 53-м, но решил не стартовать.

Самое высокое место среди украинцев в персьюте занял Насыко, который стал 18-м с четырьмя кругами штрафа. Тищенко финишировал 21-м с одним кругом штрафа.

Чемпионом Европы в персьюте стал норвежец Исак Фрей, "серебро" и "бронзу" завоевали немцы Леонард Пфунд и Симон Кайзер соответственно.

Чемпионат Европы по биатлону: результаты мужской гонки преследования

1. Исак Фрей (Норвегия, 0+0+0+2) 34:44.7

2. Леонард Пфунд (Германия, 1+0+0+0)+16.9

3. Симон Кайзер (Германия, 0+1+1+0) +28.1

4. Мартин Невланд (Норвегия, 0+0+0+1)+47.8

5. Гаэтан Патурель (Франция, 0+1+1+3) +1:01.8

6. Дидье Биона (Италия, 0+1+1+1) +1:03.9

...

18. Денис Насыко (Украина, 0+0+3+1) +1:49.3

21. Артем Тищенко (Украина, 0+0+1+0) +2:06.6

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что украинка Анастасия Меркушина завоевала "золото" чемпионата Европы по биатлону-2026 в индивидуальной гонке.

Также мы рассказывали, что сборная Украины объявила состав на зимнюю Олимпиаду-2026. В заявку "сине-желтых" вошли 46 атлетов в 11 видах спорта.