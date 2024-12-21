Биатлон: результаты мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси

В субботу, 21 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону-2024/25 во французском Анси-Ле-Гран-Борнан продолжился мужской гонкой преследования.

Украину в ней представляли три биатлониста – Антон Дудченко (12-я стартовая позиция по итогам спринта), Виталий Мандзын (стартовал 16-м) и Дмитрий Пидручный (начал гонку 40-м).

Лучшим среди украинцев по итогам персьюта стал Пидручный, который финишировал 18-м. Мандзын занял 25 место, а Дудченко завершил гонку 31-м.

Выиграл гонку преследования норвежец Йоханнес Бьо. Ему составили компанию на пьедестале французы Эрик Перро и Эмильен Жаклен, которые стали вторым и третьим соответственно.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужской гонки преследования в Анси

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+0+0+1) 31:25.4 минуты

2. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0) +27.6

3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+1+1)+47.5

...

18. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0+0+2) +1:57.4

25. Виталий Мандзын (Украина, 1+1+1+0) +2:24.1

31. Антон Дудченко (Украина, 1+1+1+0) +2:46.0

Этап в Анси продолжится сегодня женской гонкой преследования, которая начнется в 15:45 по киевскому времени. Украину в ней представят Юлия Джима (четвертая стартовая позиция), а также Кристина Дмитренко и Александра Меркушина, которые выйдут на старт 22-й и 48-й соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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