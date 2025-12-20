Биатлон: результаты мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси

Виталий Мандзын / © biathlon.com.ua

Реклама

В субботу, 20 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 во французском Анси Ле-Гран-Борнан состоялась мужская гонка преследования.

Украину в ней представляли четыре биатлониста – Богдан Борковский (по итогам спринта стартовал 28-м), Дмитрий Пидручный (стартовал 44-м), Тарас Лесюк (стартовал 45-м) и Виталий Мандзын (стартовал 49-м).

Лучший результат среди украинцев в персьюте показал Мандзын, который с двумя штрафными кругами финишировал 28-м. Кроме него, в зачетную зону также попал Пидручный, который с двумя промахами стал 29-м.

Реклама

Победу одержал норвежец Йоханн-Олав Ботн. Вторым стал француз Эмильен Жаклен, а замкнул призовую тройку норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль.

Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования в Анси

1. Йоханн-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+0+0) 31:20.8

2. Эмильен Жаклен (Франция, 1+1+1+0) +17.6

3. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 0+0+0+2) +17.9

Реклама

4. Эрик Перро (Франция, 1+0+0+0)+18.3

5. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 3+1+0+0) +22.5

6. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1+2+0) +24.7

...

Реклама

28. Виталий Мандзын (Украина, 0+2+0+0) +2:22.0

29. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+0) +2:25.1

44. Тарас Лесюк (Украина, 1+0+1+1) +4:14.3

46. Богдан Борковский (Украина, 2+1+0+1) +4:18.3

Реклама

Отметим, что сегодня в Анси также состоялась женская гонка преследования, где лучший результат среди украинок показала Кристина Дмитренко, которая финишировала 34-й.

Этап Кубка мира по биатлону в Анси закроется масс-стартами, которые состоятся в воскресенье, 21 декабря. Женщины выйдут на старт в 13:15, а мужчины – в 15:45 по Киеву.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.