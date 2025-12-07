- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 2 мин
Биатлон: результаты мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Украинец Виталий Мандзын финишировал в топ-20.
В воскресенье, 7 декабря, первый этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде закрылся мужской гонкой преследования.
Украину в ней представляли Виталий Мандзын, который по итогам спринта стартовал 24-м, и Богдан Борковский (стартовал 43-м).
В персьюте Мандзын сумел финишировать в топ-20, с одним кругом штрафа заняв 19-е место и заработав очки в общий зачет.
Борковский настрелял семь кругов штрафа и закончил гонку вне зачетной зоны – 53-м.
Победителем гонки преследования стал француз Кантен Фийон-Майе. Вторым финишировал швед Себастьян Самуэльсон, а замкнул призовую тройку норвежец Йохан-Олав Ботн.
Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования в Эстерсунде
1. Кантен Фийон Майе (Франция, 1+1+0+0) 27:39..9
2. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+0+1+1) +18.2
3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+1+0+1) +17.8
4. Томаззо Джакомель (Италия, 0+1+0+1) +24.8
5. Эррик Перро (Франция, 1+0+0+1) +25.6
6. Кэмпбелл Райт (США, 0+0+0+0) +31.0
...
19. Виталий Мандзын (Украина, 0+0+0+1) +1:54.7
53. Богдан Борковский (Украина, 1+2+3+1) +5:21.2
Отметим, что сегодня в Эстерсунде также состоялась женская гонка преследования, где единственная украинка Дарина Чалык не попала в зачетную зону.
Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится с 12 по 14 декабря в австрийском Хохфильцене.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что Украина выиграла "золото" на первом этапе Кубка мира по лыжной акробатике.