Биатлон: результаты мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Виталий Мандзын / © biathlon.com.ua

Реклама

В воскресенье, 7 декабря, первый этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде закрылся мужской гонкой преследования.

Украину в ней представляли Виталий Мандзын, который по итогам спринта стартовал 24-м, и Богдан Борковский (стартовал 43-м).

В персьюте Мандзын сумел финишировать в топ-20, с одним кругом штрафа заняв 19-е место и заработав очки в общий зачет.

Реклама

Борковский настрелял семь кругов штрафа и закончил гонку вне зачетной зоны – 53-м.

Победителем гонки преследования стал француз Кантен Фийон-Майе. Вторым финишировал швед Себастьян Самуэльсон, а замкнул призовую тройку норвежец Йохан-Олав Ботн.

Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования в Эстерсунде

1. Кантен Фийон Майе (Франция, 1+1+0+0) 27:39..9

2. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+0+1+1) +18.2

Реклама

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+1+0+1) +17.8

4. Томаззо Джакомель (Италия, 0+1+0+1) +24.8

5. Эррик Перро (Франция, 1+0+0+1) +25.6

6. Кэмпбелл Райт (США, 0+0+0+0) +31.0

Реклама

...

19. Виталий Мандзын (Украина, 0+0+0+1) +1:54.7

53. Богдан Борковский (Украина, 1+2+3+1) +5:21.2

Отметим, что сегодня в Эстерсунде также состоялась женская гонка преследования, где единственная украинка Дарина Чалык не попала в зачетную зону.

Реклама

Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится с 12 по 14 декабря в австрийском Хохфильцене.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что Украина выиграла "золото" на первом этапе Кубка мира по лыжной акробатике.