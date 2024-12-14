Биатлон: результаты мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Лучшим среди украинцев в персьюте стал Дмитрий Пидручный.

В субботу, 14 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в австрийском Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования.

Украину в ней представляли три биатлониста – Дмитрий Пидручный (стартовал 15-м по итогам спринта), Виталий Мандзын (33-я стартовая позиция) и Антон Дудченко (начал гонку 39-м).

Лучший результат среди украинцев в персьюте показал Пидручный, который с одним промахом финишировал 11-м. Мандзын и Дудченко в зачетную зону не попали, заняв 45-е и 48-е места соответственно.

Выиграл гонку преследования норвежец Йоханнес Бьо, который ранее триумфовал в спринте. На вторую ступеньку пьедестала почета поднялся француз Эмильен Жаклен, а замкнул тройку призеров норвежец Штурла Легрейд.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужского персьюта в Хохфильцене

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+0+1+1) 32:16.5

2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+0+1)+3.5

3. Штурла Легрейд (Норвегия 0+0+0+1)+3.8

4. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+0+2+1) +47.0

5. Мартин Улдаль (Норвегия, 0+0+2+1) +47.6

6. Вебйон Соэрум (Норвегия, 2+0+1+0) +50.1

...

11. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+0+1) +1:35.4

45. Виталий Мандзын (Украина, 0+0+3+1) +4:09.2

48. Антон Дудченко (Украина, 2+1+0+2) +4:15.3

Ранее сегодня в Хохфильцене состоялась женская гонка преследования, где лучший результат среди украинок продемонстрировала Кристина Дмитренко. которая финишировала 22-й.

Программа этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене закроется в воскресенье, 15 декабря, женской и мужской классическими эстафетами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Хохфильцен-2024: расписание гонок второго этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Биатлон: результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Сборная Украины завоевала первую медаль биатлонного сезона-2024/25