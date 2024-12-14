Биатлон: результаты мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Лучшим среди украинцев в персьюте стал Дмитрий Пидручный.
В субботу, 14 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в австрийском Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования.
Украину в ней представляли три биатлониста – Дмитрий Пидручный (стартовал 15-м по итогам спринта), Виталий Мандзын (33-я стартовая позиция) и Антон Дудченко (начал гонку 39-м).
Лучший результат среди украинцев в персьюте показал Пидручный, который с одним промахом финишировал 11-м. Мандзын и Дудченко в зачетную зону не попали, заняв 45-е и 48-е места соответственно.
Выиграл гонку преследования норвежец Йоханнес Бьо, который ранее триумфовал в спринте. На вторую ступеньку пьедестала почета поднялся француз Эмильен Жаклен, а замкнул тройку призеров норвежец Штурла Легрейд.
Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужского персьюта в Хохфильцене
1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+0+1+1) 32:16.5
2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+0+1)+3.5
3. Штурла Легрейд (Норвегия 0+0+0+1)+3.8
4. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+0+2+1) +47.0
5. Мартин Улдаль (Норвегия, 0+0+2+1) +47.6
6. Вебйон Соэрум (Норвегия, 2+0+1+0) +50.1
...
11. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+0+1) +1:35.4
45. Виталий Мандзын (Украина, 0+0+3+1) +4:09.2
48. Антон Дудченко (Украина, 2+1+0+2) +4:15.3
Ранее сегодня в Хохфильцене состоялась женская гонка преследования, где лучший результат среди украинок продемонстрировала Кристина Дмитренко. которая финишировала 22-й.
Программа этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене закроется в воскресенье, 15 декабря, женской и мужской классическими эстафетами.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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