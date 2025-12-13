Биатлон: результаты мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Виталий Мандзын / © biathlon.com.ua

Реклама

В субботу, 13 декабря, соревновательная программа второго этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в австрийском Хохфильцене продолжилась мужской гонкой преследования.

Украину в ней представляли четыре биатлониста: Виталий Мандзын (стартовал 30-м по итогам спринта), Богдан Цымбал (стартовал 44-м), Дмитрий Пидручный (стартовал 48-м), Богдан Борковский (стартовал 59-м).

Лучший результат среди украинцев в персьюте показал Мандзын, который с двумя кругами штрафа финишировал 26-м.

Реклама

Победителем гонки преследования стал француз Эррик Перро, вторым финишировал итальянец Томмазо Джакомель, а замкнул призовую тройку норвежец Йохан-Олав Ботн.

Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования в Хохфильцене

1. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0) 30:06.2

2. Томмазо Джакомель (Италия, 0+0+1+0)+10.2

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 1+0+0+0) +29.0

Реклама

4. Филипп Хорн (Германия, 0+0+1+0) +47.8

5. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+0+0+0) +1:00.7

6. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0+0+1) +1:07.7

...

Реклама

26. Виталий Мандзын (Украина, 0+0+1+1) +3:12.9

46. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+1) +4:29.7

51. Богдан Борковский (Украина, 1+1+1+2) +5:17.8

56. Богдан Цымбал (Украина, 0+2+2+1) +6:07.3

Реклама

Ранее сообщалось, что Украина назвала состав на женскую эстафету Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, которая состоится сегодня, 13 декабря. Начало – в 15:15 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.