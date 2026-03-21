Биатлон: результаты мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене

Виталий Мандзын / © biathlon.com.ua

Реклама

В субботу, 21 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в норвежском Холменколлене состоялась мужская гонка преследования.

Украину в ней представлял один биатлонист — Виталий Мандзын, который по итогам спринта стартовал 17-м. В персьюте он с одним штрафным кругом финишировал 18-м.

Победителя гонки определил фотофиниш — норвежец Стурла Легрейд в драматической развязке опередил новоиспеченного обладателя Большого хрустального глобуса француза Эрика Перро. Замкнул тройку призеров француз Эмильен Жаклен.

Реклама

Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования в Холменколлене

1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) 30:31.4

2. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0)+0.0

3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1+0+1) +1:11.2

4. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+2+0+1) +1:25.3

Реклама

5. Йоханн-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+1+0) +1:34.1

6. Ветле Кристиансен (Норвегия, 2+1+0+0) +2:18.2

...

18. Виталий Мандзын (Украина, 0+0+0+1) +2:51.9

Реклама

В воскресенье, 22 марта, этап в Холменколлене, а с ним и сезон Кубка мира по биатлону завершится женским и мужским масс-стартами, которые начнутся в 14:45 и 17:30 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.