Биатлон: результаты мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место

В субботу, 8 марта, седьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в чешском Нове-Место продолжился мужской гонкой преследования.

Украину в ней представляли три биатлониста: Дмитрий Пидручный (35-я стартовая позиция по итогам спринта), Виталий Мандзын (38-я) и Антон Дудченко (57-я).

Лучший результат среди украинцев в персьюте показал Пидручный, финишировавший 36-м. В зачетную зону также попал Мандзын, который стал 39-м. Дудченко завершил гонку 49-м, не набрав очков.

Победу в гонке одержал шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон. На вторую строчку пьедестала поднялся итальянец Томмазо Джакомель, а замкнул призовую тройку норвежец Йоханнес Бьо.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужской гонки преследования в Нове-Место

1. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+0+0+0) 32:22.1

2. Томмазо Джакомель (Италия, 1+1+0+0)+26.4

3. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+1+1+1) +38.7

4. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+0+1+1) +45.3

5. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+0) +53.2

6. Никлас Хартвег (Швейцария, 1+0+0+0) +1:14.8

...

36. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+2+1+1) +4:19.9

39. Виталий Мандзын (Украина, 1+0+1+2) +4:49.5

49. Антон Дудченко (Украина, 2+1+0+1) +6:30.1

Добавим, что сегодня в Нове-Место также состоится женская гонка преследования, где выступят две украинки: Юлия Джима и Кристина Дмитренко, которые выйдут на старт 24-й и 25-й соответственно. Начало – в 18:40 по киевскому времени.

Завершится этап в Нове-Место в воскресенье, 9 марта, классическими эстафетами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Нове-Место-2025: расписание гонок седьмого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Биатлон: результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Нове-Место

Биатлонная шоу-гонка в Стокгольме: кто стал победителем, как выступила Украина