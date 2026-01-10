Биатлон: результаты мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе

Дмитрий Пидручный / © biathlon.com.ua

В субботу, 10 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Оберхофе состоялась мужская гонка преследования.

Украину в ней представляли Виталий Мандзын (стартовал 15-м по итогам спринта), Дмитрий Пидручный (41-м) и Богдан Борковский (43-м). Богдан Цымбал, который должен был начать гонку 45-м, решил не участвовать в ней.

Лучший результат среди украинцев в персьюте показал Пидручный, который отыграл 34 позиции после спринта и финишировал в шаге от цветочной церемонии, заняв седьмое место.

Победу одержал итальянец Томмазо Джакомель, до этого также выигравший спринт. Вторым финишировал норвежец Мартин Ульдаль, а замкнул тройку призеров швед Себастьян Самуэльссон.

Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования в Оберхофе

1. Томмазо Джакомель (Италия, 2+2+2+0) 37:15.4

2. Мартин Ульдаль (Норвегия, 0+1+0+3)+4.5

3. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 1+2+2+1) +8.8

4. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+0+2+2) +11.4

5. Мартин Понсилуома (Швеция, 2+2+2+0) +12.4

6. Кантен Фийон-Майе (Франция, 2+1+0+1) +14.0

7. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+0+0) +20.7

…

20. Виталий Мандзын (Украина, 1+2+3+0) +1:27.9

44. Богдан Борковский (Украина, 1+2+2+1) +3:29.7

Соревновательная программа этапа в Оберхофе сегодня продолжится женской эстафетой, которая начнется в 15:25 по киевскому времени. В составе сборной Украины будут бежать Кристина Дмитренко, Дарина Чалык, Юлия Джима и Елена Городная.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.