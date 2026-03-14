Биатлон: результаты мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Отепяя

Дмитрий Пидручный / © biathlon.com.ua

В субботу, 14 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в эстонском Отепяя продолжился мужской гонкой преследования.

Украину в ней представляли два биатлониста: Дмитрий Пидручный (стартовал 25-м по итогам спринта) и Виталий Мандзын, который начал гонку 33-м.

Лучший результат среди украинцев показал Пидручный, который с тремя кругами штрафа занял 13-е место. Мандзын с шестью промахами финишировал на 45-й позиции.

Победу в персьюте одержал норвежец Стурла Легрейд, вторым стал француз Эмильен Жаклен, а замкнул тройку призеров норвежец Мартин Улдаль.

Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования в Отепяя

1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+1) 34:41.0

2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+2+3) +2:33.4

3. Мартин Ульдаль (Норвегия, 3+0+1+1) +2:46.7

4. Кэмпбелл Райт (США, 0+0+1+1) +2:49.0

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+1+0+4) +2:52.4

6. Фабьен Клод (Франция, 1+1+2+0) +3:05.3

...

13. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+3+0) +3:50.4

45. Виталий Мандзын (Украина, 1+2+0+3) +6:05.1

Сегодня на этапе в Отепяя также состоится женская гонка преследования, которая начнется в 17:00 по киевскому времени. Украину в ней представит Кристина Дмитренко, которая выйдет на старт 57-й.

В воскресенье, 15 марта, этап в Отепяя завершится одиночной и классической смешанными эстафетами, которые начнутся в 13:35 и 15:40 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.