Биатлон: результаты мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Виталий Мандзын / © biathlon.com.ua

В воскресенье, 18 января, пятый этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования.

Украину в персьюте представляли Виталий Мандзын (стартовал 41-м по итогам спринта) и Дмитрий Пидручный, который начал гонку 59-м.

Оба украинца финишировали в зачетной зоне персьюта: Мандзын поднялся на десять ступенек и стал 31-м, а Пидручный финишировал 39-м, отыграв 20 позиций.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль. Второе место занял француз Эрик Перро, а замкнул призовую тройку швед Мартин Понсилуома.

Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования в Рупольдинге

1. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 0+0+1+0) 30:23.9

2. Эрик Перро (Франция, 2+0+0+1)+4.9

3. Мартин Понсилуома (Швеция, 2+0+1+1) +7.5

4. Фабьен Клод (Франция, 0+0+1+1) +8.2

5. Томмазо Джакомель (Италия, 1+2+1+1) +8.5

6. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 1+1+0+2) +12.3

...

31. Виталий Мандзын (Украина, 0+1+1+0) +1:18.3

39. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+1+1) +1:42.9

Следующий, шестой этап текущего сезона Кубка мира по биатлону состоится с 22 по 25 января в чешском Нове-Место. Он будет предшествовать зимним Олимпийским играм-2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.