- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 252
- Время на прочтение
- 2 мин
Биатлон: результаты мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Два украинца финишировали в зачетной зоне персьюта.
В воскресенье, 18 января, пятый этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в немецком Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования.
Украину в персьюте представляли Виталий Мандзын (стартовал 41-м по итогам спринта) и Дмитрий Пидручный, который начал гонку 59-м.
Оба украинца финишировали в зачетной зоне персьюта: Мандзын поднялся на десять ступенек и стал 31-м, а Пидручный финишировал 39-м, отыграв 20 позиций.
Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль. Второе место занял француз Эрик Перро, а замкнул призовую тройку швед Мартин Понсилуома.
Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования в Рупольдинге
1. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 0+0+1+0) 30:23.9
2. Эрик Перро (Франция, 2+0+0+1)+4.9
3. Мартин Понсилуома (Швеция, 2+0+1+1) +7.5
4. Фабьен Клод (Франция, 0+0+1+1) +8.2
5. Томмазо Джакомель (Италия, 1+2+1+1) +8.5
6. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 1+1+0+2) +12.3
...
31. Виталий Мандзын (Украина, 0+1+1+0) +1:18.3
39. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+1+1) +1:42.9
Следующий, шестой этап текущего сезона Кубка мира по биатлону состоится с 22 по 25 января в чешском Нове-Место. Он будет предшествовать зимним Олимпийским играм-2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.