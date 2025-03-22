Биатлон: результаты мужской гонки преследования на последнем этапе Кубка мира в Холменколлене

В субботу, 22 марта, заключительный девятый этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в норвежском Холменколлене продолжился мужской гонкой преследования.

Украину в ней представляли два биатлониста: Дмитрий Пидручный (26-я стартовая позиция по итогам спринта) и Антон Дудченко (44-я).

В гонку преследования также отобрался Виталий Мандзын (54-е место в спринте), однако на старт третий биатлонист сборной Украины не вышел.

Лучший результат среди украинцев в персьюте показал Пидручный, который финишировал 24-м. Дудченко занял 31-ю строчку.

Победителем гонки стал лидер общего зачета Кубка мира норвежец Стурла Легрейд. Второе место занял норвежец Йоханнес Бьо, который ранее анонсировал завершение карьеры. Замкнул тройку призеров француз Кантен Фийон Майе.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужской гонки преследования в Холменколлене

1. Стурла Легрейд (Норвегия) 31:40.1

2. Йоханнес Бьо (Норвегия) +15.5

3. Кантен Фийон Майе (Франция) +23.9

...

24. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+2+2) +3:12.2

31. Антон Дудченко (Украина, 0+1+1+0) +3:30.4

Сегодня на этапе в Холменколлене также состоится женская гонка преследования, где Украину преставят: Елена Городная (будет стартовать 15-й), Юлия Джима (23-й) и Кристина Дмитренко (59-й). Начало – в 16:50 по киевскому времени.

В воскресенье, 23 марта, текущий сезон Кубка мира завершится масс-стартами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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