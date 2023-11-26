Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде

В воскресенье, 26 ноября, на первом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в шведском Эстерсунде состоялась мужская индивидуальная гонка.

Сборную Украины в ней представили пять спортсменов: Антон Дудченко, Артем Тищенко, Денис Насыко, Тарас Лесюк и Богдан Цымбал.

Лучший результат среди украинцев показал Тищенко, который занял 38-е место. Остальные украинцы финишировали за пределами топ-40 и не сумели набрать зачетных очков: Лесюк – 49-й, Цымбал – 52-й, Насыко – 54-й, а Дудченко – 56-й.

Выиграл индивидуальную гонку немец Роман Реес, для которого это первое в карьере "золото" на уровне Кубка мира. "Серебро" завоевал еще один представитель Германии Юстус Штрелоу. "Бронзу" взял действующий обладатель Большого хрустального глобуса норвежец Йоханнес Бьо.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде

1. Роман Реес (Германия, 0+0+0+1) 51:27.2

2. Юстус Штрелоу (Германия, 0+1+0+0) +12.1

3. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+0+0+1) +25.0

4. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+0+0+1) +29.1

5. Себастьян Шталдер (Швейцария, 0+0+0+1) +29.3

6. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+0+0+1) +39.3

...

38. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+1) +3:26.3

49. Тарас Лесюк (Украина, 0+1+0+1) +4:17.4

52. Богдан Цымбал (Украина, 0+1+0+0) +4:32.2

54. Денис Насыко (Украина, 2+0+0+0) +4:42.6

56. Антон Дудченко (Украина, 2+0+0+1) +4:46.6

Ранее сегодня состоялась женская индивидуальная гонка, где победу одержала итальянка Лиза Виттоцци. Лучший результат среди украинок показала Ирина Петренко – 22-е место.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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