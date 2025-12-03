Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Богдан Борковский / © biathlon.com.ua

В среду, 3 декабря, соревновательная программа первого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде продолжилась индивидуальной мужской гонкой.

Украину в ней представляли пять биатлонистов: Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал и Богдан Борковский, для которого это был дебют в личных гонках на Кубке мира.

Капитан украинской сборной Дмитрий Пидручный пропустил гонку из-за болезни. Вместо него на старт вышел Борковский.

Ни один из украинских биатлонистов не сумел финишировать в топ-40 и попасть в зачетную зону. Лучшим среди них стал Борковский, который с тремя штрафными минутами занял 44-е место.

Выиграл гонку норвежец Йохан-Олав Ботн, для него это первая победа на уровне Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+0+0) 46:49.4

2. Мартин Улдаль (Норвегия, 0+0+0+0) +57.7

3. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+0+1+0) +1:00.0

4. Сиверт Баккен (Норвегия, 0+0+0+1) +1:41.3

5. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1+0+0) +2:10.5

6. Эспер Нелин (Швеция, 0+1+0+0) +2:18.7

...

44. Богдан Борковский (Украина, 2+0+1+0) +5:30.2

47. Богдан Цымбал (Украина, 0+0+0+1) +5:42.1

68. Артем Тищенко (Украина, 0+0+1+0) +6:29.3

75. Виталий Мандзын (Украина, 0+0+5+0) +7:22.7

81. Антон Дудченко (Украина, 1+3+0+0) +8:22.8

Добавим, что во вторник, 2 декабря, состоялась женская индивидуальная гонка, где ни одна из украинских биатлонисток не попала в зачетную зону.

Следующей гонкой на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде станет женский спринт, который состоится в пятницу, 5 декабря. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.