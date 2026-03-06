Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти

Дмитрий Пидручный / © biathlon.com.ua

В пятницу, 6 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в финском Контиолахти состоялась мужская индивидуальная гонка.

Украину в ней представляли пять биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Артем Тищенко, Богдан Борковский и Богдан Цымбал.

Лучший результат среди украинцев показал Пидручный, который с одним промахом занял 16-е место.

Остальные наши биатлонисты не набрали зачетных очков, финишировав за пределами топ-40.

Победителем гонки стал француз Эрик Перро. Второе место занял норвежец Стурла Легрейд, а замкнул призовую тройку норвежец Ветле Кристиансен.

Кубок мира по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки в Контиолахти

1. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0) 44:55.7

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0)+29.9

3. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+0) +47.9

4. Лукас Хофер (Италия, 0+0+0+0) +1:18.1

5. Филипп Наврат (Германия, 0+1+0+1) +2:19.6

6. Мартин Улдаль (Норвегия, 0+1+0+0) +2:20.1

...

16. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+0+0) +3:45.3

60. Богдан Борковский (0+2+2+0) +7:05.1

63. Виталий Мандзын (2+0+2+1) +7:33.7

78. Артем Тищенко (1+2+0+0) +8:54.2

79. Богдан Цымбал (1+1+1+1) +9:13.7

В субботу, 7 марта, этап в Контиолахти продолжится женским масс-стартом и мужской эстафетой, которые состоятся в 14:40 и 16:40 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала первое "золото" юношеского чемпионата мира-2026 по биатлону.