Виталий Мандзын / © biathlon.com.ua

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В четверг, 26 ноября, первый этап сезона Кубка мира по биатлону-2026/27 в финском Контиолахти стартовал мужской индивидуальной гонкой.

Украину в ней представляли четыре биатлониста: Денис Насыко, Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.

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Лучший результат среди украинцев показал Мандзын, который с тремя штрафными минутами завершил гонку на 18-й позиции. Остальные наши соотечественники не попали в топ-60.

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Победу в индивидуальной гонке одержал американанец Кэмпбелл Райт. Вторым стал немец Юстус Штрелоу, а замкнул тройку призеров норвежец Ветле Шостад Кристиансен.

Кубок мира по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки в Контиолахти

1. Кэмпбелл Райт (США, 0+0+0+0) - 46:29.8 минуты

2. Юстус Штрелоу (Германия, 0+1+0+0) +1:20.1

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 1+0+0+1) +1:23.1

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4. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+1) +1:25.3

5. Никлас Хартвег (Швейцария, 0+0+0+1) +1:46.9

6. Филипп Хорн (Германия, 2+0+0+0) +2:02.6

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18. Виталий Мандзын (0+1+1+1) +3:27.8

81. Дмитрий Пидручный (0+3+2+2) +8:11.3

84. Антон Дудченко (0+1+3+1) +8:53.2

89. Денис Насыко (0+2+0+3) +9:23.1

В пятницу, 27 ноября, этап в Контиолахти продолжится женской индивидуальной гонкой, которая начнется в 17:10 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что мужская и женская сборные Украины по биатлону обнародовали составы на первый этап Кубка мира.

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