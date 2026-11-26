- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 1 мин
Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти
Лучший результат среди украинцев показал Виталий Мандзын, который финишировал в топ-20.
В четверг, 26 ноября, первый этап сезона Кубка мира по биатлону-2026/27 в финском Контиолахти стартовал мужской индивидуальной гонкой.
Украину в ней представляли четыре биатлониста: Денис Насыко, Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.
Лучший результат среди украинцев показал Мандзын, который с тремя штрафными минутами завершил гонку на 18-й позиции. Остальные наши соотечественники не попали в топ-60.
Победу в индивидуальной гонке одержал американанец Кэмпбелл Райт. Вторым стал немец Юстус Штрелоу, а замкнул тройку призеров норвежец Ветле Шостад Кристиансен.
Кубок мира по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки в Контиолахти
1. Кэмпбелл Райт (США, 0+0+0+0) - 46:29.8 минуты
2. Юстус Штрелоу (Германия, 0+1+0+0) +1:20.1
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 1+0+0+1) +1:23.1
4. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+1) +1:25.3
5. Никлас Хартвег (Швейцария, 0+0+0+1) +1:46.9
6. Филипп Хорн (Германия, 2+0+0+0) +2:02.6
…
18. Виталий Мандзын (0+1+1+1) +3:27.8
81. Дмитрий Пидручный (0+3+2+2) +8:11.3
84. Антон Дудченко (0+1+3+1) +8:53.2
89. Денис Насыко (0+2+0+3) +9:23.1
В пятницу, 27 ноября, этап в Контиолахти продолжится женской индивидуальной гонкой, которая начнется в 17:10 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Ранее сообщалось, что мужская и женская сборные Украины по биатлону обнародовали составы на первый этап Кубка мира.