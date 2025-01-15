Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Ни один из украинцев не финишировал в зачетной зоне.

В среду, 15 января, пятый этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в немецком Рупольдинге стартовал мужской индивидуальной гонкой.

Украину в ней представляли четыре биатлониста: Виталий Мандзын, Богдан Цымбал, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.

Ни один из украинцев не финишировал в зачетной зоне. Мандзын занял 55-е место, Цымбал – 74-е, Дудченко – 76-е, а Пидручный – 98-е, что является худшим результатом в его карьере.

Выиграл гонку норвежец Вебьорн Соэрум. Вторым стал француз Эмильен Клод, а замкнул тройку призеров латвиец Андрейс Расторгуевс.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужской индивидуальной гонки в Рупольдинге

1. Вебьорн Соэрум (Норвегия, 0+0+0+0) 47:30.0 минуты

2. Эмильен Клод (Франция, 0+0+0+0) +52.1

3. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+1+0+0) +56.8

...

55. Виталий Мандзын (Украина, 0+1+1+1) +5:09.3

74. Богдан Цымбал (Украина, 0+0+0+2) +6:33.7

76. Антон Дудченко (Украина, 0+2+0+1) +6:48.9

98. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2+4+1) +9:47.5

Этап в Рупольдинге продолжится в четверг, 16 января, женской индивидуальной гонкой, которая начнется в 15:10 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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