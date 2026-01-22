Биатлон: результаты мужской короткой индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Нове-Место

Виталий Мандзын / © biathlon.com.ua

В четверг, 22 января, шестой этап Кубка мира по биатлону-2025/26 в чешском Нове-Место стартовал мужской короткой индивидуальной гонкой.

Украину в ней представляли Богдан Борковский, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Тарас Лесюк.

Лучший результат среди украинцев показал Мандзын, который с тремя промахами замкнул топ-15. Также в зачетной зоне впервые в сезоне финишировал Лесюк, занявший 36-е место.

Победу одержал француз Эрик Перро, вторым стал его соотечественник Эмильен Жаклен, а замкнул тройку призеров итальянец Лукас Хофер.

Кубок мира по биатлону: результаты мужской короткой индивидуальной гонки в Нове-Место

1. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0) 36.30.6

2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+0+0)+41.8

3. Лукас Хофер (Италия, 0+0+0+0) +54.1

4. Оскар Ломбардо (Франция, 0+1+0+0) +1:46.2

5. Мартин Невланд (Норвегия, 0+0+0+0) +1:57.9

6. Эмильен Клод (Франция, 2+0+0+0) +2:04.0

...

15. Виталий Мандзын (Украина, 0+2+1+0) +3:17.9

36. Тарас Лесюк (Украина, 1+1+0+0) +4:17.9

55. Антон Дудченко (Украина, 0+1+2+0) +5:36.2

59. Богдан Цымбал (Украина, 1+0+1+1) +6:03.4

86. Богдан Борковский (Украина, 1+1+4+1) +7:56.6

Соревновательная программа этапа в Нове-Место продолжится в пятницу, 23 января, женской короткой индивидуальной гонкой, которая начнется в 19:15 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.