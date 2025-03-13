Биатлон: результаты мужской короткой индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке

В четверг, 13 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в словенской Поклюке продолжился мужской короткой индивидуальной гонкой.

Украину в ней представляли четыре биатлониста: Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын и Тарас Лесюк.

Лучший результат среди украинцев показал Дудченко, который занял 25-е место. В зачетную зону также попал Мандзын, который финишировал 34-м.

Победу в короткой "индивидуалке" одержал словенец Яков Фак. Вторым стал норвежец Стурла Легрейд, а замкнул тройку призеров швед Мартин Понсилуома.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужской короткой индивидуальной гонки в Поклюке

1. Яков Фак (Словения, 0+0+0+0) 40:52.6

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+1)+34.3

3. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1+0+1) +44.3

4. Томмазо Джакомель (Италия, 1+0+1+0) +51.2

5. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 0+0+0+1) +1:24.4

6. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+0+2+0) +1:29.5

...

25. Антон Дудченко (Украина, 0+1+1+0) +4:00.3

34. Виталий Мандзын (Украина, 1+2+0+0) +4:45.3

53. Тарас Лесюк (Украина, 1+1+0+2) +6:31.3

54. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2+0+1) +6:40.5

Добавим, что сегодня этап в Поклюке стартовал женской короткой индивидуальной гонкой, где сразу три украинки финишировали в топ-20.

В соревновательную программу словенского этапа, который продлится до 16 марта, также включены масс-старты и смешанные эстафеты. Полное расписание гонок доступно на нашем сайте.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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