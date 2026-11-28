Александра Меркушина / © biathlon.com.ua

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В субботу, 28 ноября, на первом этапе сезона Кубка мира по биатлону-2026/27 в финском Контиолахти состоялась одиночная смешанная эстафета.

Сборную Украины в ней представляли Александра Меркушина и Антон Дудченко.

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С двумя кругами штрафа, которые на своем втором этапе заработала Меркушина, и 11 дополнительными патронами наша команда заняла в гонке 18-е место.

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Победу одержала Швеция, второй стала Германия, а замкнула призовую тройку Франция. В то же время, самая большая сенсация — финиш Гренландии на пятой позиции.

Кубок мира по биатлону: результаты одиночной смешанной эстафеты в Контиолахти

1. Швеция (0+5) — 32:25.7 минуты

2. Германия (0+5)+2.9

3. Франция (0+6)+5.3

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4. Норвегия (1+5)+8.1

5. Гренландия (0+1)+15.0

6. Австрия (0+8) +18.0

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18. Украина (2+11) - +3:10.6

Сегодня в Контиолахти также состоится классическая смешанная эстафета, которая начнется в 16:15 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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