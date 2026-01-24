Биатлон: результаты одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-Место

Виталий Мандзын / © biathlon.com.ua

Дополнено новыми материалами

В субботу, 24 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в чешском Нове-Место состоялась одиночная смешанная эстафета.

За сборную Украины в ней бежали Елена Городная и Виталий Мандзын. "Сине-желтые" финишировали в гонке шестыми, но из-за дисквалификации Германии поднялись на пятое место.

Украинцы не заработали ни одного штрафного круга и использовали 12 дополнительных патронов.

Таким образом, победу одержала Финляндия, предварительно финишировавшая второй. На второе место поднялась Франция, а замкнула призовую тройку Норвегия, которая до этого была четвертой.

Кубок мира по биатлону: результаты одиночной смешанной эстафеты в Нове-Место

1. Финляндия (0+8) 34.59.8 минуты

2. Франция (0+6)+11.3

3. Норвегия (0+8)+16.7

4. Швейцария (0+10) +35.7

5. Украина (0+12) +35.9

6. Чехия (1+13) +1:02.8

Соревновательная программа этапа в Нове-Место сегодня продолжится классической смешанной эстафетой, которая начнется в 16:15 по киевскому времени. За сборную Украины побегут Александра Меркушина, Юлия Джима, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

В воскресенье, 25 января, этап в Нове-Место завершится мужским и женским масс-стартами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2026.

Также мы рассказывали, что Украина выиграла "золото" юниорского чемпионата Европы по биатлону.