Биатлон: результаты одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-Место
Сборная Украины заняла в гонке пятое место.
В субботу, 24 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в чешском Нове-Место состоялась одиночная смешанная эстафета.
За сборную Украины в ней бежали Елена Городная и Виталий Мандзын. "Сине-желтые" финишировали в гонке шестыми, но из-за дисквалификации Германии поднялись на пятое место.
Украинцы не заработали ни одного штрафного круга и использовали 12 дополнительных патронов.
Таким образом, победу одержала Финляндия, предварительно финишировавшая второй. На второе место поднялась Франция, а замкнула призовую тройку Норвегия, которая до этого была четвертой.
Кубок мира по биатлону: результаты одиночной смешанной эстафеты в Нове-Место
1. Финляндия (0+8) 34.59.8 минуты
2. Франция (0+6)+11.3
3. Норвегия (0+8)+16.7
4. Швейцария (0+10) +35.7
5. Украина (0+12) +35.9
6. Чехия (1+13) +1:02.8
Соревновательная программа этапа в Нове-Место сегодня продолжится классической смешанной эстафетой, которая начнется в 16:15 по киевскому времени. За сборную Украины побегут Александра Меркушина, Юлия Джима, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.
В воскресенье, 25 января, этап в Нове-Место завершится мужским и женским масс-стартами.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2026.
Также мы рассказывали, что Украина выиграла "золото" юниорского чемпионата Европы по биатлону.