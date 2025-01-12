Биатлон: результаты одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе

В воскресенье, 12 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в немецком Оберхофе состоялась одиночная смешанная эстафета.

Сборную Украины в ней представляли Антон Дудченко и Ирина Петренко. "Сине-желтые" заняли 13-е место, суммарно использовав пять дополнительных патронов.

Победу в гонке одержала Финляндия, для которой это первое в истории "золото" в смешанных эстафетах на Кубке мира. Второй стала Франция, а замкнула тройку призеров Германия.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты одиночной смешанной эстафеты в Оберхофе

1. Финляндия (0+5) 39:17.1 минуты

2. Франция (0+8)+5.8

3. Германия (0+11)+24.9

4. Швейцария (1+8) +46.4

5. Австрия (0+8) +52.1

6. Словения (0+9) +55.3

...

13. Украина (0+5) +2:43.8

Сегодня этап в Оберхофе закроется классической смешанной эстафетой, которая начнется в 15:30 по киевскому времени. За сборную Украины побегут Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный, Елена Городная и Кристина Дмитренко.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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