Биатлон: результаты одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Отепяя
Сборная Украины заняла в гонке девятое место.
В воскресенье, 15 марта, в заключительный день восьмого этапа Кубка мира по биатлону-2025/26 в эстонском Отепяя состоялась одиночная смешанная эстафета.
За сборную Украины в ней бежали Богдан Борковский и Анастасия Меркушина. "Сине-желтые" финишировали на девятом месте.
Победу одержала Норвегия, второй стала Швеция, а замкнула призовую тройку Финляндия.
Кубок мира по биатлону: результаты одиночной смешанной эстафеты в Отепяя
1. Норвегия (0+8) 40:39.3
2. Швеция (3+13) +1:38.1
3. Финляндия (1+15) +1:45.7
4. Германия (3+17) +2:09.9
5. Польша (6+14) +2:15.2
6. Италия (4+14) +2:16.5
...
9. Украина (1+11) +2:37.4
Сегодня этап в Отепяя закончится классическая смешанная эстафета, которая начнется в 15:40 по киевскому времени. В составе украинской сборной побегут Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Кристина Дмитренко и Дарина Чалык.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
