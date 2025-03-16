Биатлон: результаты одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке

В воскресенье, 16 марта, в последний соревновательный день восьмого этапа Кубка мира по биатлону-2024/25 в словенской Поклюке состоялась одиночная смешанная эстафета.

Сборную Украины в гонке представлял дуэт Кристины Дмитренко и Дмитрия Пидручного. "Сине-желтые" финишировали на 11-й позиции.

Сингл-микст выиграла Швейцария. Второй стала Швеция, а замкнула призовую тройку Финляндия.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты одиночной смешанной эстафеты в Поклюке

1. Швейцария (0+7) 40:51,8

2. Швеция (0+4) +9,4

3. Финляндия (0+9)+12,1

4. Франция (0+10)+19,9

5. США (0+6) +21,2

6. Германия (0+8) +23,3

...

11. Украина (0+8) +1:15,7

Сегодня этап в Поклюке закроется классической смешанной эстафетой, где за украинскую команду будут бежать Александра Меркушина, Елена Городная, Антон Дудченко и Виталий Мандзын. Старт гонки – в 15:50 по киевскому времени.

Завершится текущий биатлонный сезон последним этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 21-23 марта.

Отметим, что в этом сезоне Кубка мира по биатлону сборная Украины уже имеет одну медаль – наша команда выборола "бронзу" в мужской эстафете на этапе в чешском Нове-Место.

Для Украины это первая медаль на уровне Кубка мира по биатлону за три сезона. До этого последний раз "сине-желтые" завоевывали награду на этапе в Оберхофе в сезоне-2021/22, тогда "бронзу" в одиночной смешанной эстафете выиграли Дарья Блашко и Артем Тищенко.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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