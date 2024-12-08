Биатлон: результаты первого масс-старта сезона Кубка мира-2024/25

Три украинца приняли участие в гонке с массовым стартом в Контиолахти.

В воскресенье, 8 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в финском Контиолахти состоялся мужской масс-старт.

Украину в гонке представляли три биатлониста – Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.

Лучший результат среди украинцев показал Дудченко, который финишировал 12-м. Пидручный стал 24-м, а Мандзын занял 27-е место.

Выиграл первый масс-старт сезона Кубка мира француз Эрик Перро. Вторым финишировал его соотечественник Кантен Фийон-Майе, а замкнул тройку призеров норвежец Штурла Легрейд.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужского масс-старта в Контиолахти

1. Эрик Перро (Франция, 0+1+0+0) 37:12.9

2. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+1+1+0) +9.1

3. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+1+0+1)+11.5

4. Данило Ритмлюллер (Германия (0+0+0+1) +17.7

5. Вебьорн Соэрум (Норвегия, 1+0+1+1) +34.6

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0+1+1) +45.5

...

12. Антон Дудченко (Украина, 0+0+0+0) +1:13.1

24. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1+1+2) +2:16.8

27. Виталий Мандзын (Украина, 1+1+0+2) +2:57.7

Завершится этап в Контиолахти 8 декабря женским масс-стартом, который начнется в 18:10 по киевскому времени. Украина не будет иметь ни одной представительницы в этой гонке.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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