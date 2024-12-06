Биатлон: результаты первого мужского спринта сезона Кубка мира-2024/25

Два украинца вошли в топ-15 по итогам спринтерской гонки в Контиолахти.

В пятницу, 6 декабря, на стартовом этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в финском Контиолахти состоялась мужская спринтерская гонка.

Украину в гонке представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

Лучший результат среди украинцев показал Мандзын, который занял 14-е место. На 15-й строчке расположился Дудченко. В то же время Пидручный и Цымбал в зачетную зону не попали.

Выиграл спринт француз Эмильен Жаклен. Вторым стал швед Себастьян Самуэльсон, а замкнул тройку призеров немец Филипп Наврат.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужского спринта в Контиолахти

1. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0) 23:03.1

2. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+1) +18.9

3. Филипп Наврат (Германия, 0+0) +25.1

4. Кэмпбелл Райт (США, 0+0) +29.1

5. Йоханнес Бьо (Норвегия, 2+0) +51.0

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+1) +54.7

...

14. Виталий Мандзын (Украина, 0+0) +1:12.7

15. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:14.7

52. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +2:12.5

71. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +2.58.6

Этап в Контиолахти продлится в субботу, 7 декабря, женской спринтерской гонкой. Начало – в 18:10 по киевскому времени.

Завершится этап в Контиолахти в воскресенье, 8 декабря, мужским и женским масс-стартами, которые начнутся в 15:30 и 18:10 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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