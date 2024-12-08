Биатлон: результаты первого женского масс-старта сезона Кубка мира-2024/25

Украина не была представлена в женской гонке с массовым стартом в Контиолахти.

В воскресенье, 8 декабря, первый этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в финском Контиолахти завершился женским масс-стартом.

От Украины никто не смог отобраться в эту гонку. В отличие от мужского масс-старта, где сегодня выступили сразу три наших соотечественника.

Выиграла первый женский масс-старт сезона Кубка мира шведка Эльвира Эберг. Второе место заняла француженка Жюлия Симон, а замкнула тройку призерок немка Франциска Пройсс.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женского масс-старта в Контиолахти

1. Эльвира Эберг (Швеция 1+1+0+0) 35:58.6

2. Жюлия Симон (Франция, 1+1+0+0) +16.2

3. Франциска Пройсс (Германия, 1+0+0+1)+19.1

4. Юлия Таннгаймер (Германия, 0+1+0+0) +19.9

5. Ванесса Фойгт (Германия, 0+0+0+0) +20.1

6. Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+1) +25.3

Отметим, что второй этап нового сезона Кубка мира по биатлону примет 13-15 декабря австрийский Хохфильцен.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Биатлон: результаты первого женского спринта сезона Кубка мира-2024/25

Биатлон: результаты первого мужского спринта сезона Кубка мира-2024/25

Биатлон: результаты первой женской личной гонки сезона Кубка мира-2024/25