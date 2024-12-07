Биатлон: результаты первого женского спринта сезона Кубка мира-2024/25

Две украинки вошли в зачетную зону по итогам спринтерской гонки в Контиолахти.

В субботу, 7 декабря, на стартовом этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в финском Контиолахти состоялась женская спринтерская гонка.

Украину в гонке представляли пять биатлонисток – Анна Кривонос, Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Александра Меркушина и Елена Городная.

Лучший результат среди украинок показала Джима, которая заняла 26-е место. В зачетную зону также попала Дмитренко, которая стала 34-й. Остальные три представительницы нашей страны оказались за пределами топ-40.

Победительницей гонки стала чешка Маркета Давыдова. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг, а замкнула тройку призерок финка Суви Минкинен.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женского спринта в Контиолахти

1. Маркета Давыдова (Чехия, 0+0) 20:39.7

2. Эльвира Эберг (Швеция, 0+2) +8.8

3. Суви Минкинен (Финляндия, 0+0) +11.9

4. Франциска Пройс (Германия, 0+1)+12.0

5. Каролин Кноттен (Норвегия, 0+0) +15.3

6. Юлия Таннхаймер (Германия, 0+0) +21.1

...

26. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:01.6

34. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0) +1:16.9

52. Елена Городная (Украина, 1+0) +1:38.3

62. Александра Меркушина (Украина, 1+0) +2:01.7

68. Анна Кривонос (Украина, 0+2) +2:16.6

Отметим, что днем ранее в Контиолахти состоялась мужская спринтерская гонка, где двое украинцев вошли в топ-15.

Завершится этап в Контиолахти в воскресенье, 8 декабря, мужским и женским масс-стартами, которые начнутся в 15:30 и 18:10 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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