Биатлон: результаты первого женского спринта сезона Кубка мира-2024/25

Две украинки вошли в зачетную зону по итогам спринтерской гонки в Контиолахти.
В субботу, 7 декабря, на стартовом этапе Кубка мира по биатлону-2024/25 в финском Контиолахти состоялась женская спринтерская гонка.
Украину в гонке представляли пять биатлонисток – Анна Кривонос, Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Александра Меркушина и Елена Городная.
Лучший результат среди украинок показала Джима, которая заняла 26-е место. В зачетную зону также попала Дмитренко, которая стала 34-й. Остальные три представительницы нашей страны оказались за пределами топ-40.
Победительницей гонки стала чешка Маркета Давыдова. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг, а замкнула тройку призерок финка Суви Минкинен.
Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женского спринта в Контиолахти
1. Маркета Давыдова (Чехия, 0+0) 20:39.7
2. Эльвира Эберг (Швеция, 0+2) +8.8
3. Суви Минкинен (Финляндия, 0+0) +11.9
4. Франциска Пройс (Германия, 0+1)+12.0
5. Каролин Кноттен (Норвегия, 0+0) +15.3
6. Юлия Таннхаймер (Германия, 0+0) +21.1
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26. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:01.6
34. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0) +1:16.9
52. Елена Городная (Украина, 1+0) +1:38.3
62. Александра Меркушина (Украина, 1+0) +2:01.7
68. Анна Кривонос (Украина, 0+2) +2:16.6
Отметим, что днем ранее в Контиолахти состоялась мужская спринтерская гонка, где двое украинцев вошли в топ-15.
Завершится этап в Контиолахти в воскресенье, 8 декабря, мужским и женским масс-стартами, которые начнутся в 15:30 и 18:10 по киевскому времени соответственно.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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